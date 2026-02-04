Il Fisco punta sulle fatture non pagate | 2,5 miliardi in arrivo da controlli mirati

Il Fisco italiano ha avviato un’operazione mirata contro le fatture non pagate. Entro la fine del 2026, si stima che possano recuperare circa 2,5 miliardi di euro grazie a controlli più serrati. Le autorità hanno intensificato le verifiche su aziende e professionisti, puntando a scovare le fatture emesse ma mai saldate. L’obiettivo è recuperare soldi che finora sono rimasti nel limbo, spesso sfruttando le falle nel sistema fiscale. Un passo deciso per contrastare l’evasione e migliorare la situazione dei conti pubblic

Il Fisco italiano ha messo a segno un colpo d’attacco mirato: entro la fine del 2026, 2,5 miliardi di euro potrebbero essere recuperati grazie a un’operazione di controllo che punta dritto sulle fatture emesse ma mai pagate. L’obiettivo non è solo rimpinguare le casse dello Stato, ma ristabilire un equilibrio che da anni è stato compromesso da un sistema di debiti che, per molti settori, è diventato una pratica normale. L’azione è già in corso, con ispettori del Centro di Coordinamento delle Attività Fiscali (CCAF) che, in queste settimane, stanno analizzando migliaia di documenti contabili provenienti da imprese di ogni dimensione, dal piccolo negozio di quartiere a gruppi industriali con sedi in Lombardia, Emilia-Romagna e Puglia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Il Fisco si prepara a sferrare un nuovo colpo contro gli evasori fiscali.

Nel 2026, l’Agenzia delle Entrate intensificherà i controlli fiscali con un approccio più mirato e strategico.

