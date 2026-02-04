Il Festival di Napoli sul palcoscenico del Cet di Mogol | vincono il Quartetto Espresso e Consiglia Loren

Il Festival di Napoli ha visto trionfare il Quartetto Espresso e Consiglia Loren. La giuria ha deciso all’unanimità di assegnare il primo premio al gruppo campano con il brano “L’urdema cannela”, mentre Loren ha conquistato il pubblico con “Sempre e solo tu”. Due premi, due stili diversi, entrambi molto apprezzati dal pubblico presente al Cet di Mogol.

Il "Quartetto Espresso", formazione cameristica campana composta da Valeria Longo (voce), Vincenzo Valentino (pianoforte), Emilio Merola (clarinetto), Francesco Scalzo (violoncello) con il brano L'urdema cannela ed ad-aequo con Consiglia Loren con il brano Sempre e solo tu sono i vincitori della.

