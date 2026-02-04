Il discorso di Renna alla città | Non riducete le candelore a scommesse

L’arcivescovo Renna ha preso la parola in città e ha invitato a rispettare le candelore, simbolo della devozione durante la festa di Sant’Agata. Ha messo in guardia chi trasforma le tradizioni in occasioni di scommesse o gare, rischiando di perdere il senso spirituale di questa celebrazione. Renna ha chiesto di non ridurre le candelore a semplici oggetti da competizione, ma di tenerle vive come parte della fede e della cultura.

Quella di quest'anno è un’edizione speciale, nel segno del Giubileo agatino che celebra il novecentesimo anniversario del ritorno delle reliquie della Patrona da Costantinopoli. Le reliquie di Sant'Agata furono, infatti, trafugate da Catania nel 1040 dal generale bizantino Giorgio Maniace e portate a Costantinopoli per farsi perdonare dall'imperatore. Dopo 86 anni di "esilio", nel 1126, i soldati Gisliberto e Goselmo, su ordine della Santa apparsa in sogno, riportarono le spoglie a Catania. Il vescovo Maurizio, consapevole dell'importanza storica e spirituale di quel ritorno, ordinò che tutti gli abitanti partecipassero alla processione a piedi nudi e vestiti di bianco, un segno di purezza e devozione.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

