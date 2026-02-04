Il controverso post del Pd sul referendum | Loro votano sì

Un post pubblicato dal Pd ha scatenato polemiche. Nel messaggio si invita a votare no per difendere la Costituzione, ricordando che è antifascista. La frase “Loro votano sì” ha suscitato reazioni e accuse di strumentalizzazione politica in vista del voto referendario. I sostenitori del partito affermano che si tratta di un messaggio chiaro, mentre i detrattori lo considerano una mossa discutibile. La campagna elettorale si infiamma, tra tensioni e proteste da entrambe le parti.

"Loro votano sì. Ricordagli che la Costituzione è antifascista. Vota no per difendere la Costituzione". Si legge così in un post pubblicato sui social dal Partito Democratico per sostenere le ragioni del 'no' al referendum del 22 e 23 marzo. Le immagini mostrano un raduno di camice nere durante.

