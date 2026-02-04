Il consorzio ravennate alle Olimpiadi fra parcheggi e ristrutturazioni | Lavori per 75 milioni di euro

Con l’avvicinarsi delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, il consorzio ravennate Ar si prepara a ripulire e sistemare le piazze e i parcheggi della zona. Sono in arrivo lavori per circa 75 milioni di euro, che coinvolgeranno diversi interventi di ristrutturazione e miglioramento delle infrastrutture. La città si muove per accogliere al meglio gli atleti e i visitatori, con cantieri che partiranno a breve e si concentreranno soprattutto nelle aree più trafficate.

Stanno per prendere il via i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina. Una grande manifestazione alla quale ha contribuito a suo modo anche il consorzio ravennate Ar.Co. Lavori, che ha realizzato alcune importanti commesse legate alle Olimpiadi, per un totale complessivo di circa 75 milioni di.🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

