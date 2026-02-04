Il Comune di Roma sta lavorando a un nuovo sistema per riconoscere i cani. L’obiettivo è creare un database con documenti personali e garantire che siano vaccinati. La misura punta a migliorare la sicurezza e il controllo sugli animali in città. Prima di tutto, si pensa a un modo più semplice e trasparente per gestire i cani e i loro proprietari.

Il Comune di Roma sta studiando un nuovo sistema di gestione del benessere e della sicurezza dei cani che potrebbe portare a un’innovazione nel rapporto tra cittadini e animali domestici. L’iniziativa, nata durante una riunione della commissione ambiente di Roma Capitale, punta a introdurre un sistema di riconoscimento ufficiale per i cani, con documenti personali e obblighi sanitari e formativi. Il progetto è in fase di analisi e potrebbe essere inserito nel nuovo regolamento sul benessere animale che il Campidoglio sta preparando. L’obiettivo è ridurre gli episodi di aggressività e migliorare la convivenza tra persone, cani e altri animali in un contesto urbano sempre più denso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Il Comune di Roma studia un sistema di riconoscimento per cani, con documenti personali e obbligo di vaccinazione.

