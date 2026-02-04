Il Collettivo HUM presenta Solitario al Cinema Teatro Astra

Questa sera al Cinema Teatro Astra va in scena “Solitario”, uno spettacolo che unisce danza contemporanea, Urban Fusion e teatro danza. Il Collettivo HUM porta sul palco un lavoro premiato al Mittelyoung di Cividale del Friuli, rivolto a un pubblico under 30. L’appuntamento è alle 21 e promette di esplorare gli angoli più profondi della mente umana attraverso il movimento.

Al Cinema Teatro Astra la danza racconta gli angoli più remoti della mente. Sabato 7 febbraio alle 21 il Collettivo HUM presenta Solitario, lavoro di Urban Fusion, Danza Contemporanea e Teatro Danza vincitore del Mittelyoung – Cividale del Friuli 2025, sezione under 30 del prestigioso festival.

