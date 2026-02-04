Il Cav Attilio De Lisa iscritto all’ANMIG

Il Cavaliere Attilio De Lisa si è iscritto ufficialmente all’ANMIG, l’Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi di Guerra. La sua adesione come socio aggregato è stata formalizzata il 10 gennaio 2026 attraverso la sezione di Sarno, guidata da Gerardo Caringi. De Lisa, già insignito dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, ha scelto di rafforzare il suo legame con l’associazione che rappresenta i reduci e i mutilati di guerra.

Il Cavaliere Attilio De Lisa, insignito dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, ha formalizzato dal 10 gennaio 2026 la propria iscrizione come Socio aggregato alla Fondazione – Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi di Guerra (ANMIG), tramite la sezione di Sarno (SA) presieduta da Gerardo Caringi. De Lisa ha espresso un caloroso saluto e la propria stima al Presidente Nazionale dell'ANMIG, Comm. prof. Claudio Betti, incontrato a Salerno in occasione del XXXII Congresso Nazionale dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, dove Betti era presente in veste di Presidente Nazionale delle Associazioni Combattentistiche.

