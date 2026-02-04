Il caso dei satelliti chiave dell’Ue intercettati dai russi Cresce l’allarme | Possono farli schiantare

La tensione tra Europa e Russia si sposta nello spazio. Secondo fonti di sicurezza, due satelliti russi hanno intercettato le comunicazioni di almeno una dozzina di satelliti europei negli ultimi anni. La preoccupazione è alta: ora si teme che possano anche farli schiantare, mettendo a rischio le infrastrutture e le reti di comunicazione del continente. La questione diventa sempre più delicata, e le autorità europee sono al lavoro per capire come rispondere a questa minaccia invisibile ma potenzialmente devastante.

Roma, 4 febbraio 2026 - Una guerra che si gioca anche nello spazio. I funzionari della sicurezza europea ritengono che due veicoli spaziali russi abbiano intercettato per anni le comunicazioni di almeno una dozzina di satelliti chiave nel continente. Lo riporta il Financial Times segnalando che gli stessi funzionari ritengono che le probabili intercettazioni, mai segnalate in precedenza, rischino non solo di compromettere informazioni sensibili trasmesse dai satelliti, ma potrebbero anche consentire a Mosca di manipolarne le traiettorie o addirittura di farli schiantare. I veicoli spaziali di Mosca hanno seguito i satelliti europei in modo più intenso negli ultimi tre anni, segnati dal conflitto con l'Occidente sorto dall'invasione russa dell'Ucraina, sottolinea il Financial Times. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

L’Italia ha approvato il congelamento dei fondi russi deciso dall’Unione Europea, confermando il proprio sostegno alla misura.

La Commissione Europea ha confermato la validità della propria posizione legale, rispondendo alle minacce di ritorsioni da parte di Mosca in seguito al congelamento degli asset russi in Europa.

