Il casello autostradale di Ceparana Lavori terminati entro fine mese

Da Ceparana arriva la notizia che i lavori al casello autostradale stanno per concludersi. Il primo step si è chiuso ieri, e il secondo finirà entro la fine del mese. I lavori procedono senza problemi e presto sarà possibile uscire e entrare dall’A12 anche con il biglietto cartaceo, oltre al Telepass.

Il primo step si è concluso ieri, mentre il secondo terminerà entro fine mese. Procedono senza intoppi i lavori per la trasformazione (da provvisorio a definitivo) del casello autostradale di Ceparana, al termine si potrà accedere e uscire dall'A12 non più solo col Telepass, ma anche col pagamento del classico biglietto cartaceo. La prima fase si è chiusa l'altro ieri, 2 febbraio: da allora, l'accesso alla rete autostradale (in direzione della Toscana) è garantito anche col ritiro del ticket. Entro fine mese, tale possibilità sarà attiva anche sulla rampa in uscita, con il pedaggio che potrà essere saldato normalmente anche con contanti e bancomat.

