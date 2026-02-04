Il Carnevale Storico Pontese torna a colorare il Sannio

Le strade di Ponte si riempiono di colori e allegria dopo tre anni di pausa. La 45ª edizione del Carnevale Storico Pontese ha portato di nuovo i grandi carri allegorici e le figure di cartapesta, questa volta con un tema che guarda al futuro: intelligenza artificiale e sostenibilità green. La gente del paese si riunisce per ammirare le creazioni, che sfileranno per tutto il giorno, e per vivere momenti di festa in un clima di entusiasmo e voglia di ripartire.

Il fascino intramontabile della cartapesta e l’energia travolgente dei carri allegorici tornano a colorare le strade di Ponte, in provincia di Benevento. Il 15 e il 17 febbraio 2026 il comune sannita ospiterà la 45ª edizione del Carnevale Storico Pontese, uno degli appuntamenti più attesi e identitari del territorio, capace di unire storia, artigianato e divertimento per tutte le età. Domenica 15 febbraio la sfilata partirà da Piazza Fontana Longa alle ore 14:00, attraversando le principali vie del paese. La giornata si concluderà alle 20:00 con il raduno di tutti i grandi carri, la premiazione della maschera più bella e una serata danzante con DJ Monamix. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Il Carnevale Storico Pontese torna a colorare il Sannio Approfondimenti su Ponte Carnevale A Ponte torna il Carnevale Storico che taglia la 45° edizione A Ponte torna il Carnevale Storico, arrivato alla sua 45esima edizione. Maschere da colorare e stampare per Carnevale 2026: le idee per i lavoretti da fare con i bambini In vista di Carnevale 2026, sono tante le idee per i lavoretti con i bambini. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Ponte Carnevale Argomenti discussi: Al via la 45edizione del Carnevale Pontese il 15 e 17 Febbraio a PONTE (BN). Il 15 e il 17 febbraio appuntamento con il Carnevale Storico PonteseIl fascino intramontabile della cartapesta e l’energia travolgente dei carri allegorici tornano a colorare le strade di Ponte in provincia di Benevento. Il 15 e il 17 febbraio 2026 il comune sannita o ... ntr24.tv 14 e 15 febbraio 2026 Centro storico di Fiorenzuola d'Arda 43° EDIZIONE DELLA ZOBIA - Carnevale storico di Fiorenzuola Programma: Sabato 14 febbraio: Ore 15:00 ZOBIA dei BAMBINI - Piazza Caduti ore 21:00 SFILATA CARRI - Centro Storic - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.