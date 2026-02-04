Il Carnevale non è solo sulla neve

Livigno si prepara a quattro giorni di festa, con la tradizionale sfida tra le contrade. Le strade si riempiono di maschere, musica e colori, mentre residenti e turisti si scatenano tra spettacoli e sfilate. La neve non ferma la voglia di divertirsi in questa festa che unisce tutta la comunità.

Carnevale con sfida delle contrade. incorporata: Livigno si prepara a ben quattro giornate all’insegna della festa più colorata e allegra dell’anno. L’evento è organizzato dalla Cooperativa Sociale L’Impronta con il patrocinio e collaborazione di Livigno Next, del Comune di Livigno e del gruppo Folk locale. Protagoniste dell’edizione 2026 saranno le contrade Truz, Rane, Trepal e il gradito ritorno degli Spazzon, assenti da diverse edizioni. Il via ufficiale sarà giovedì 12 alle 20 con la sfida della " Scopa d’Oro " presso i campetti di Trepalle. La giornata clou sarà domenica 15, con ritrovo alle 13 presso il parcheggio del negozio Portico e partenza della sfilata alle 13. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Carnevale 2026: quando inizia, tradizioni e storia delle maschere italianeDal 1 al 17 febbraio (Martedì Grasso) si celebra il Carnevale in tutta Italia. A Milano il Carnevale Ambrosiano è fino a sabato 21 febbraio. bimbisaniebelli.it

Skiarea Alpe Cimbra. . Le grandi Fiaccolate di Carnevale dei Maestri di Sci stanno arrivando! Vivi la magia della notte tra neve scintillante e fiaccole danzanti Sabato 14 febbraio 2026 – Scuola Sci Lavarone, Bertoldi Lunedì 16 febbraio 2026 – Scu - facebook.com facebook