Il cantante italo-tunisino Sayf è tra gli esordienti di Sanremo 2026 In gara tra i big con Tu mi piaci tanto ecco come si racconta

Il 26enne Adam Viacava, in arte Sayf, sta per debuttare tra i Big a Sanremo 2026. E dopo i primi ascolti, con la sua canzone tra rap e cantautorato Tu mi piaci tanto, è considerato la rivelazione della 67ma edizione. Naturale immaginarselo teso, preoccupato, o “montato”. Invece no, almeno per il momento proprio no. La filosofia di vita dell’artista genovese, di padre italiano e madre tunisina, emerge dalle frasi con cui intermezza il racconto sincero della sua prossima avventura al Festival: «Sono tranquillo, vado a fare quello che so fare e basta», «Penso che le cose vadano sempre come devono andare», «Non sono un rivoluzionario, faccio canzonette», «Non sono qua per fare la popstar, vorrei che arrivasse questo», «Il mondo va veloce, il mondo della musica di più, il mondo di Sanremo poi è proprio fuori».🔗 Leggi su Amica.it

Sayf debutta tra i Big al Festival di Sanremo 2026 con il brano

Sayf, rapper genovese italo-tunisino classe 1999, debutta tra i 30 Big di Sanremo 2026.

