Il cane sul letto la musica alta Le ho lanciato il coltello La confessione choc del fratello killer di Ylenia | Voglio il massimo della pena

Giuseppe Musella, 28 anni, ha confessato di aver ucciso la sorella Ylenia, 22 anni, durante una lite scoppiata in casa a Ponticelli. La causa sarebbe stata una pipì del cane sul letto e il volume della musica troppo alto. Dopo il confronto, Musella ha raccontato di averle lanciato il coltello e ora chiede il massimo della pena. La polizia ha già iniziato le indagini per chiarire i dettagli di questa tragedia familiare.

Napoli – L’avrebbe uccisa al culmine di una lite, esplosa dopo che il cagnolino di casa aveva fatto pipì sul suo letto, e poi per la musica troppo alta che disturbava la sua pennichella pomeridiana: questo il movente riferito agli inquirenti da Giuseppe Musella, 28 anni, autore dell’omicidio della sorella Ylenia, 22 anni, avvenuto nel rione Conocal di Ponticelli (Napoli) martedì pomeriggio. Giuseppe Musella, 28 anni, ex calciatore vicino al clan Casella. I macabri dettagli sono stati rivelati dal giovane che un tempo aveva avuto ambizioni di diventare un calciatore professionista (era stato un buon giocatore di terza categoria), ma poi si era avvicinato al clan Casella. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Una lite tra fratello e sorella si è trasformata in tragedia a Napoli.

Giuseppe Musella si è confessato: «Non volevo uccidere Ylenia.

Giuseppe Mussella ha rincorso la sorella sotto l'abitazione nel rione Conocal di Ponticelli. Ylenia stava scappando quando è stata colpita alle spalle «Non volevo ucciderla. Stavamo litigando perché non mi faceva dormire». Il fratello aveva colpito il cane con - facebook.com facebook