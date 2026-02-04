Il Canada senza hockey ghiaccio? Nemmeno se lo dice Trump
Il presidente degli Stati Uniti ha minacciato il Canada di rottura se dovesse stringere accordi con la Cina, ma lo sport del ghiaccio è troppo radicato nella cultura canadese per essere messo da parte. In Canada, il hockey non è solo un gioco, è una parte della vita di molti e resiste anche alle tensioni politiche.
Una buona regola nella vita – e nel giornalismo – è scappare dai luoghi comuni. Però a volte è impossibile ignorarli, come in questo caso che coinvolge Donald Trump. L’altro giorno il presidente americano ha voluto spaventare i canadesi per impedire al primo ministro Mark Carney di firmare accordi commerciali con la Cina. E che cosa ha detto Trump? Ha minacciato di alzare i dazi al dieci per cento? Al cento per cento? Al mille per cento? Ha detto che vuole annettere i suoi vicini del Nord agli Stati Uniti? Oppure che li vuole invadere? Sì, ha detto tutto ciò, ma la vera grande e definitiva minaccia è stata questa: “Se firmate l’accordo con la Cina poi i cinesi vi cancelleranno l’hockey ghiaccio e non potrete più giocare”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
