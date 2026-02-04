Il presidente degli Stati Uniti ha minacciato il Canada di rottura se dovesse stringere accordi con la Cina, ma lo sport del ghiaccio è troppo radicato nella cultura canadese per essere messo da parte. In Canada, il hockey non è solo un gioco, è una parte della vita di molti e resiste anche alle tensioni politiche.

Una buona regola nella vita – e nel giornalismo – è scappare dai luoghi comuni. Però a volte è impossibile ignorarli, come in questo caso che coinvolge Donald Trump. L’altro giorno il presidente americano ha voluto spaventare i canadesi per impedire al primo ministro Mark Carney di firmare accordi commerciali con la Cina. E che cosa ha detto Trump? Ha minacciato di alzare i dazi al dieci per cento? Al cento per cento? Al mille per cento? Ha detto che vuole annettere i suoi vicini del Nord agli Stati Uniti? Oppure che li vuole invadere? Sì, ha detto tutto ciò, ma la vera grande e definitiva minaccia è stata questa: “Se firmate l’accordo con la Cina poi i cinesi vi cancelleranno l’hockey ghiaccio e non potrete più giocare”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il Canada senza hockey ghiaccio? Nemmeno se lo dice Trump

Approfondimenti su Canada Hockey

A meno di un mese dall'inizio del torneo olimpico femminile di hockey su ghiaccio a Milano, sono state annunciate le convocate di Team USA.

Le tensioni tra la NHL e gli organizzatori di Milano Cortina 2026 si intensificano, a causa delle preoccupazioni sulla pista di hockey su ghiaccio.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Canada Hockey

il #cialtroneinchief, che simpatico cazzaro. "Se raggiungeranno l'accordo che [il presidente Xi] sta cercando di raggiungere, la #Cina prenderà il controllo del #Canada. E la prima cosa che faranno sarà abolire l' #hockey su ghiaccio" #trump x.com

Hockey Club Feltre. . Dal Canada a Feltre Velocità, equilibrio e voglia di giocarsi tutto. Benvenuto Austin! - facebook.com facebook