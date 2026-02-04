Il calcio a Cortina si inchina ai Giochi sogna Sacchi e non può essere promosso

La squadra di calcio di Cortina, che milita in Terza Categoria, sta vivendo un momento difficile. Per i Giochi Olimpici, il campo sportivo verrà trasformato in un parcheggio, e questo mette in crisi le speranze di tornare a giocare sul campo. La squadra sogna ancora di tornare a disputare le partite in un impianto vero, ma per ora il futuro resta incerto.

Arrivano i Giochi, il calcio s’inchina. Milano presta la cattedrale di San Siro, la Regina delle Dolomiti anche di più. Il campo del Cortina Calcio, Terza Categoria, accanto al Villaggio olimpico di Fiames è diventato un parcheggione: lastre d’acciaio, ghiaia. Addio erba. Ruspe e ghiaia anche sul campo d’allenamento, sotto il trampolino olimpico, per l’elicottero di Mattarella, dicono. Racconta l’allenatore del Cortina, Mario Liguori: "Ricordo la Fiorentina di Mihajlovic sul nostro prato. Ora per allenarci ci resta solo la palestra. Io abito a Calalzo di Cadore, a 34 km da Cortina. È nevicato forte e non ho il pass dei Giochi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

