Questa sera i Carabinieri del Ros hanno fatto un blitz in una clinica privata a Palermo. Non si conoscono ancora tutti i dettagli, ma l’operazione sembra legata alle indagini sul boss Matteo Messina Denaro. Mentre in tv va in onda l’ultima puntata della miniserie “L’invisibile” con Lino Guanciale, sul campo si continua a muoversi per cercare di mettere le mani sul latitante più ricercato in Italia.

S tasera su Rai 1 (alle 21.30) va in onda l’ultima punta della miniserie L’invisibile. La cattura di Matteo Messina Denaro con Lino Guanciale. Nella squadra di Lucio Gambera si nasconde una talpa. Il Colonnello riesce a stanarla con l’aiuto del fidato Sancho, ma sarò un duro colpo per il team. La clip di “L’invisibile. La cattura di Matteo Messina Denaro” X Leggi anche › Stasera Lino Guanciale dà la caccia a Matteo Messina Denaro nella miniserie “L’invisibile” Il gruppo non si arrende, anche davanti a fatti drammatici. Continua la ricerca del latitate che ha avvelenato lo Stato. Ha pochi giorni di tempo prima che il compito venga affidato a qualcun altro. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il blitz dei Carabinieri del Ros avviene in una clinica privata di Palermo

Nella notte, i carabinieri dei reparti speciali e il Ros di Padova hanno arrestato un latitante ex membro della mala del Brenta durante un blitz a Montebelluna.

Stasera su Rai 1 e RaiPlay arrivano due puntate che ripercorrono gli ultimi tre mesi prima della cattura del boss di Cosa Nostra.

