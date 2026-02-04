Il bimbo affetto da cardiopatia sparito I timori | portato in Marocco dai genitori

La scomparsa di un bambino di 8 anni con problemi cardiaci preoccupa da settimane. Secondo le ultime notizie, i genitori avrebbero portato il piccolo in Marocco, il loro paese d’origine. La famiglia non è ancora stata trovata e le autorità stanno cercando di capire cosa sia successo.

Potrebbero essere rientrati in Marocco, loro Paese d’origine, il bambino di 8 anni affetto da una grave patologia cardiaca e i suoi genitori, scomparsi da oltre un mese dalla provincia di Varese. È questa una delle ipotesi principali su cui stanno lavorando i carabinieri, che hanno proseguito senza sosta le indagini che al momento non hanno portato ad alcuna traccia concreta della famiglia. Una vicenda delicatissima che continua a tenere con il fiato sospeso istituzioni, servizi sociali e autorità giudiziarie, soprattutto per le condizioni di salute del minore. Il bambino soffre di una grave problematica cardiaca, una forma di pericardite, e necessita dell’assunzione costante di un farmaco salvavita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

