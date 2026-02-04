Il bimbo affetto da cardiopatia sparito I timori | portato in Marocco dai genitori

Da ilgiorno.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La scomparsa di un bambino di 8 anni con problemi cardiaci preoccupa da settimane. Secondo le ultime notizie, i genitori avrebbero portato il piccolo in Marocco, il loro paese d’origine. La famiglia non è ancora stata trovata e le autorità stanno cercando di capire cosa sia successo.

Potrebbero essere rientrati in Marocco, loro Paese d’origine, il bambino di 8 anni affetto da una grave patologia cardiaca e i suoi genitori, scomparsi da oltre un mese dalla provincia di Varese. È questa una delle ipotesi principali su cui stanno lavorando i carabinieri, che hanno proseguito senza sosta le indagini che al momento non hanno portato ad alcuna traccia concreta della famiglia. Una vicenda delicatissima che continua a tenere con il fiato sospeso istituzioni, servizi sociali e autorità giudiziarie, soprattutto per le condizioni di salute del minore. Il bambino soffre di una grave problematica cardiaca, una forma di pericardite, e necessita dell’assunzione costante di un farmaco salvavita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

il bimbo affetto da cardiopatia sparito i timori portato in marocco dai genitori

© Ilgiorno.it - Il bimbo affetto da cardiopatia sparito. I timori: portato in Marocco dai genitori

Approfondimenti su Varese Marocco

Bimbo dalla Somalia salvato a Torino da grave cardiopatia

“Ha preso l’auto, vuole andare dai suoi genitori”: chiama il 112 e salva il marito 84enne affetto da Alzheimer

Un uomo di 84 anni affetto da Alzheimer è salito in auto e si è messo in viaggio.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Varese Marocco

Argomenti discussi: Il bimbo affetto da cardiopatia sparito. I timori: portato in Marocco dai genitori; Rare Siblings: come sostenere i fratelli dei bambini con malattia rara; Un bambino su 5 con disturbi neuropsichiatrici: il nuovo PANSM accende i riflettori su infanzia e adolescenza; Vagava solo a piedi nudi in tangenziale di notte, bimbo salvato dalla polizia locale.

il bimbo affetto daIl bimbo affetto da cardiopatia sparito. I timori: portato in Marocco dai genitoriPotrebbero essere rientrati in Marocco, loro Paese d’origine, il bambino di 8 anni affetto da una grave patologia ... ilgiorno.it

Bimbo di 8 anni scomparso nel Varesotto: appello urgente per fargli assumere la terapia salvavitaIl Tribunale dei Minori di Milano ha disposto le ricerche: il bambino, affetto da una grave patologia cardiaca, è irreperibile da fine 2025 insieme alla madre. laprovinciadivarese.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.