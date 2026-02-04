Il bilancio del mercato Recanatese l’arrivo di Scorza soddisfa Pagliari Aveva richiesto un centrocampista centrale

La Recanatese ha ufficializzato l’arrivo di Christian Scorza, un centrocampista di 25 anni che torna tra i Dilettanti dopo aver giocato a Fermo, Campobasso e Forlì. La scelta nasce dall’esigenza di Pagliari di rafforzare il centrocampo e il direttore sportivo Josè Cianni ha spiegato che Scorza era tra i profili seguiti da settimane. Un colpo che potrebbe dare nuova energia alla squadra in vista del resto del campionato.

Josè Cianni, come si è arrivati al colpo Christian Scorza perché di questo si tratta visto che il 25enne scende tra i Dilettanti per la prima volta dopo le recenti esperienze a Fermo, Campobasso e Forlì? "È un calciatore importante – risponde il dt della Recanatese – che seguivo da qualche settimana considerando poi che Pagliari aveva messo, tra le priorità, quella di avere un centrocampista centrale. Ero venuto a conoscenza che i rapporti con l’allenatore dei romagnoli non erano idilliaci e quindi si è cercato di stringere i tempi. Lunedì alle 19,20 è arrivata la firma, credo con soddisfazione di tutti". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

