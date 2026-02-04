Il Belgio riapre ai fumogeni | I nostri stadi non sono monasteri

Da ilnapolista.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Pro League belga ha deciso di riaprire all’uso dei fumogeni negli stadi. La massima divisione del calcio locale ha annunciato che vuole legalizzare l’uso controllato dei fuochi d’artificio durante le partite, sfidando il divieto tradizionale. La decisione ha scatenato reazioni contrastanti tra tifosi e authorities, che ora devono trovare un equilibrio tra passione e sicurezza.

La Pro League, la massima divisione belga, vuole legalizzare l’uso controllato d i fuochi d’artificio negli stadi belgi. Per questo motivo ha annunciato l’avvio di un progetto pilota per legalizzare, a condizioni rigorose, l’uso di dispositivi pirotecnici negli stadi di calcio in Belgio. Ne scrive la Derniere Heure “Nonostante i controlli effettuati dai club, assistiamo ancora a troppi usi illegali di articoli pirotecnici. Questo accade spesso in tribune gremite, il che rappresenta un rischio reale per la sicurezza dei tifosi e causa sempre più infortuni ogni stagione. Le sanzioni per questi usi illegali saranno quindi inasprite nell’ambito della Legge sul Calcio che sostengo “, ha spiegato il Ministro dell’Interno Bernard Quintin, che ha fatto della riforma della Legge sul Calcio una priorità fondamentale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

il belgio riapre ai fumogeni i nostri stadi non sono monasteri

© Ilnapolista.it - Il Belgio riapre ai fumogeni: “I nostri stadi non sono monasteri”

Approfondimenti su Pro League Belgio

In Germania club e ultras contrari alla stretta del governo sui divieti e ai biglietti nominali: «gli stadi sono luoghi sicuri»

Matteo Marzotto sulla Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica: «Ad Annalisa dedico tutti i nostri sforzi. La ricordo sempre, insieme ai tanti ragazzi che con i loro genitori ho visto soffrire, combattere e poi magari non farcela. Sono i nostri angeli custodi»

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Pro League Belgio

il belgio riapre aiIl Belgio riapre ai fumogeni: I nostri stadi non sono monasteriLa Pro League , la massima divisione belga, vuole legalizzare l’uso controllato di fuochi d’artificio negli stadi belgi. Per questo motivo ha annunciato l’avvio di un progetto pilota per legalizzare, ... ilnapolista.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.