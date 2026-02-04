Il Belgio riapre ai fumogeni | I nostri stadi non sono monasteri
La Pro League belga ha deciso di riaprire all’uso dei fumogeni negli stadi. La massima divisione del calcio locale ha annunciato che vuole legalizzare l’uso controllato dei fuochi d’artificio durante le partite, sfidando il divieto tradizionale. La decisione ha scatenato reazioni contrastanti tra tifosi e authorities, che ora devono trovare un equilibrio tra passione e sicurezza.
La Pro League, la massima divisione belga, vuole legalizzare l’uso controllato d i fuochi d’artificio negli stadi belgi. Per questo motivo ha annunciato l’avvio di un progetto pilota per legalizzare, a condizioni rigorose, l’uso di dispositivi pirotecnici negli stadi di calcio in Belgio. Ne scrive la Derniere Heure “Nonostante i controlli effettuati dai club, assistiamo ancora a troppi usi illegali di articoli pirotecnici. Questo accade spesso in tribune gremite, il che rappresenta un rischio reale per la sicurezza dei tifosi e causa sempre più infortuni ogni stagione. Le sanzioni per questi usi illegali saranno quindi inasprite nell’ambito della Legge sul Calcio che sostengo “, ha spiegato il Ministro dell’Interno Bernard Quintin, che ha fatto della riforma della Legge sul Calcio una priorità fondamentale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
