Il Belgio riapre ai fumogeni | I nostri stadi non sono monasteri

La Pro League belga ha deciso di riaprire all’uso dei fumogeni negli stadi. La massima divisione del calcio locale ha annunciato che vuole legalizzare l’uso controllato dei fuochi d’artificio durante le partite, sfidando il divieto tradizionale. La decisione ha scatenato reazioni contrastanti tra tifosi e authorities, che ora devono trovare un equilibrio tra passione e sicurezza.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.