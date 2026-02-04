Il 1° marzo si corre la RomaOstia Hal Marathon | percorso iscrizioni e numeri

Questa mattina a Roma è stata presentata la 51ª edizione della RomaOstia Half Marathon. La corsa si terrà il primo marzo e prevede un percorso che collega la città al mare di Ostia. Sono già aperte le iscrizioni e si prevede una partecipazione numerosa di atleti italiani e stranieri. La gara, ormai arrivata alla sua cinquantesima edizione, resta uno degli appuntamenti più attesi nel calendario podistico romano.

Ostia, 4 febbraio 2026 – Presentata in Campidoglio la 51ª edizione della RomaOstia Half Marathon, la storica mezza maratona che da Roma porta al mare. La gara si correrà domenica 1° marzo e conta già 11 mila e 600 iscritti. La manifestazione è stata presentata dal sindaco, Roberto Gualtieri, e dall’assessore allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi, Alessandro Onorato. Presenti anche il fondatore e Presidente Luciano Duchi e Luca Onofrio, il Responsabile dei Mass Events in RCS Sports & Events. Il percorso. Confermato il velocissimo tracciato degli ultimi anni, con la partenza dall’EUR e l’arrivo alla Rotonda di Ostia.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

