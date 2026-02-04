Igor la Champions torna a Novara con la sfida con il Benfica
La Igor Volley torna in campo questa sera alle 18 per l’ultima partita della fase a gironi di Champions League. La squadra di Novara affronta il Benfica, con l’obiettivo di conquistare punti e migliorare la posizione in vista dei playoff. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Arena, Now, Dazn ed Eurovolley TV.
Ultima della Pool Phase di Champions League per la Igor Volley, che oggi alle 18 (diretta Sky Sport Arena, Now, Dazn ed Eurovolley TV) sfiderà il Benfica a caccia di punti per definire il proprio piazzamento nella griglia dei Playoff. Le azzurre, già certe di chiudere al secondo posto il proprio.🔗 Leggi su Novaratoday.it
La Igor Volley di Lorenzo Bernardi è arrivata a Istanbul per la partita di Champions League contro il Fenerbahce, allenato da Marcello Abbondanza.
