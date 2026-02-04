Ieri in Campania | ragazza uccisa con una coltellata alla schiena

Ieri in Campania una ragazza è stata trovata morta con una ferita da coltello alla schiena. La polizia sta indagando sull’accaduto, ma al momento nessuno ha ancora fornito una versione chiara di quanto successo. La vittima aveva appena 20 anni e viveva ad Avellino. La comunità è sotto shock e si aspetta che le forze dell’ordine facciano luce sulla vicenda.

Avellino – " Nemmeno la frana ci ha fermato. Non ha fermato l'incontro tra persone diverse che si ritrovano attorno a Mamma Schiavona che ci guida a costruire un mondo migliore, a farci incontrare e non dividere. Perchè per la Madonna di Montevergine siamo tutti uguali". E' un forte monito quello che lancia Don Vitaliano Della Sala in occasione della Candelora 2026 che quest'anno si è svolta in maniera diversa rispetto alla tradizione. ( LEGGI QUI ) Benevento – In merito al tentato femminicidio a Paduli, commesso nella tarda mattinata di ieri, in Contrada Femmina Arsa, la persona indagata è stata tratta in arresto e associata presso la casa circondariale di Benevento.

