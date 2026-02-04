I vertici provinciali del centrodestra contro la base | Persa la retta via

I leader del centrodestra in provincia di Lecce si sono scagliati contro gli amministratori locali, accusandoli di aver perso la retta via. Dopo che Fabio Tarantino ha vinto le elezioni provinciali, battendo Adriana Poli Bortone, i segretari dei partiti hanno chiamato alla responsabilità chi amministra sul territorio. La polemica si accende tra chi ha sostenuto la vittoria e chi, invece, si dice deluso e pronto a fare chiarezza.

LECCE – Dopo l’esito del voto per la presidenza della Provincia che ha visto prevalere il candidato del centrosinistra, Fabio Tarantino, su Adriana Poli Bortone i segretari provinciali dei partiti del centrodestra hanno richiamato all’ordine gli amministratori del territorio salentino.Quel.🔗 Leggi su Lecceprima.itImmagine generica

