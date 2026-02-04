I Tengerton portano musica e tradizioni della Mongolia al Candiani

Questa mattina al Centro Candiani di Venezia si sono esibiti i Tengerton, portando sul palco le sonorità e le tradizioni della Mongolia. La band ha coinvolto il pubblico con un mix di musica autentica e ritmo coinvolgente, dimostrando come la cultura mongola possa ancora sorprendere e affascinare. Il concerto si inserisce nella rassegna Candiani Groove, che torna nel 2026 con nuovi concerti programmati da febbraio ad aprile.

