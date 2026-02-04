I Tengerton portano musica e tradizioni della Mongolia al Candiani
Questa mattina al Centro Candiani di Venezia si sono esibiti i Tengerton, portando sul palco le sonorità e le tradizioni della Mongolia. La band ha coinvolto il pubblico con un mix di musica autentica e ritmo coinvolgente, dimostrando come la cultura mongola possa ancora sorprendere e affascinare. Il concerto si inserisce nella rassegna Candiani Groove, che torna nel 2026 con nuovi concerti programmati da febbraio ad aprile.
Candiani Groove, la rassegna di musica internazionale proposta al Centro Candiani dal Settore Cultura del Comune di Venezia con la direzione artistica di Veneto Jazz, torna nel 2026 con un nuovo cartellone di concerti primaverili da febbraio ad aprile.La rassegna è un viaggio musicale che.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Approfondimenti su Candiani Groove
Al Candiani tornano i concerti di Candiani Groove: nel 2026 sette nuovi appuntamenti per viaggiare con la musica
Il Natale nei borghi della Puglia: tradizioni e atmosfere senza tempo tra luci, musica e magia
Immergersi nei borghi pugliesi durante il Natale significa vivere un’atmosfera unica, fatta di luci scintillanti, melodie festive e antiche tradizioni che riscaldano il cuore.
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.