Due dei tre arrestati per gli scontri durante la protesta pro Askatasuna a Torino sono stati scarcerati. I due ora devono firmare regolarmente, mentre il terzo resta in carcere. La polizia ha già lasciato andare due persone coinvolte, nonostante le violenze. Le indagini continuano per chiarire cosa sia successo davvero quella giornata.

Sono stati scarcerati con obbligo di firma due dei tre arrestati per gli incidenti avvenuti a Torino il 31 gennaio durante la manifestazione pro Askatasuna. Si tratta di due torinesi, Matteo Campaner e Pietro Desideri, che erano stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale a seguito dei disordini scoppiati nel della manifestazione nazionale contro lo sgombero del centro sociale. La decisione è stata presa da un gip del tribunale di Torino all'esito dell'udienza di convalida. Per entrambi la procura aveva chiesto la convalida dell'arresto e la misura in carcere. . 🔗 Leggi su Iltempo.it

I soliti magistrati buttafuori a Torino. Due arrestati sono già a spasso dopo le violenze

