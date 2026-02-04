Sabato sera alle 20.30, il teatro Bonci ospita l’ensemble Sentieri Selvaggi. Il gruppo, noto in Italia per aver portato avanti la musica contemporanea e post-moderna, si prepara a salire sul palco per un nuovo concerto. La presenza del gruppo attira appassionati da tutta la regione, curiosi di ascoltare le ultime creazioni e scoprire come interpreti la musica di oggi.

Sabato alle 20.30, al teatro Bonci, è di scena l’ensemble Sentieri Selvaggi, gruppo musicale considerato importante punto di riferimento italiano per la "nuova musica" contemporanea e post-moderna. Composto da Piercarlo Sacco e Daniele Richiedei ai violini, Virginia Luca alla viola e Aya Shimura al violoncello, l’ensemble eseguirà "I quartetti per archi" di Steve Reich, tre partiture del maestro del minimalismo americano. Storia personale, memoria collettiva e complessità contemporanea si intrecciano in un’esperienza sonora avvolgente e quasi ipnotica, che richiama le testimonianze dell’Olocausto e quelle di Ground Zero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I Sentieri selvaggi portano al Bonci

