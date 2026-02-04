I restauri di San Lorenzo in Lucina tra Pnrr salotti buoni e fondazioni

La chiesa di San Lorenzo in Lucina a Roma ha subito un cambiamento drastico. Durante i lavori di restauro, i restauratori hanno eliminato il volto di Giorgio Meloni dall’affresco nella cappella del Crocifisso. La decisione ha suscitato sorpresa tra chi seguiva da vicino i lavori, anche se ancora non ci sono dichiarazioni ufficiali sulla scelta. Intanto, i lavori procedono tra fondazioni, fondi del Pnrr e la volontà di preservare il patrimonio storico della basilica.

Alla fine non ce l'ha fatta più e ha cancellato il volto di Giorgio Meloni dall'affresco situato nella cappella del Crocifisso della basilica di San Lorenzo in Lucina, a Roma. Una decisione che Bruno Valentinetti, restauratore fai-da-te, pare aver preso dopo una «richiesta del Vaticano». La storia, ovviamente, non finisce qui, perché una buona parte è ancora da scrivere. Bruno Valentinetti (Ansa). Per il restauro sono stati stanziati (ma non spesi) 2,6 milioni del Pnrr. I lavori di restauro conservativo di San Lorenzo in Lucina sono inseriti nei progetti del Pnrr, anche se la somma risulta non spesa.

