I restauri di San Lorenzo in Lucina tra Pnrr salotti buoni e fondazioni
La chiesa di San Lorenzo in Lucina a Roma ha subito un cambiamento drastico. Durante i lavori di restauro, i restauratori hanno eliminato il volto di Giorgio Meloni dall’affresco nella cappella del Crocifisso. La decisione ha suscitato sorpresa tra chi seguiva da vicino i lavori, anche se ancora non ci sono dichiarazioni ufficiali sulla scelta. Intanto, i lavori procedono tra fondazioni, fondi del Pnrr e la volontà di preservare il patrimonio storico della basilica.
Alla fine non ce l’ha fatta più e ha cancellato il volto di Giorgio Meloni dall’affresco situato nella cappella del Crocifisso della basilica di San Lorenzo in Lucina, a Roma. Una decisione che Bruno Valentinetti, restauratore fai-da-te, pare aver preso dopo una «richiesta del Vaticano». La storia, ovviamente, non finisce qui, perché una buona parte è ancora da scrivere. Bruno Valentinetti (Ansa). Per il restauro sono stati stanziati (ma non spesi) 2,6 milioni del Pnrr. I lavori di restauro conservativo di San Lorenzo in Lucina sono inseriti nei progetti del Pnrr, anche se la somma risulta non spesa. 🔗 Leggi su Lettera43.it
I desideri dei romani per Natale affidati all'albero di piazza San Lorenzo in Lucina
A Roma, i desideri per il Natale si mescolano a tradizione e speranze per il futuro.
San Lorenzo in Lucina, Meloni risponde alla polemiche: “No, di certo non somiglio a un angelo”
Il premier Giorgia Meloni risponde alle polemiche nate dopo l’articolo di Repubblica che ha scatenato il gossip sul cherubino della Basilica di San Lorenzo in Lucina.
Argomenti discussi: Diocesi: Roma, sul restauro nella chiesa di San Lorenzo in Lucina. La modifica del volto del cherubino non era stata comunicata; Abbadia Alpina. Conclusi i restauri della chiesa San Verano; A San Lorenzo in Lucina spunta il ritratto di Meloni. Lei scherza: Non somiglio a un angelo; L’incredibile storia di una chiesa poco conosciuta nel cuore di Roma che apre le visite al cantiere di restauro.
Venezia, al via i restauri della Basilica di San MarcoPartiranno nei prossimi giorni i restauri nella Basilica di San Marco per risolvere i danni causati dalle acque alte nelle aree del nartece e del transetto sud. Sono interventi che interessano vaste ... avvenire.it
L'angelo con il volto di Meloni: una foto mostra com'era l'affresco prima del restauroSebbene l'istantanea sia sgranata, il profilo dell'affresco sembra diverso da come è stato restituito dal pittore-sacrestano Bruno Valentinetti ... today.it
Cappelle Medicee, Firenze (Basilica di San Lorenzo). - facebook.com facebook
Su richiesta del Vaticano, il restauratore volontario Bruno Valentinetti ha cancellato il volto assomigliante a quello di Giorgia Meloni dall'angelo della basilica romana di San Lorenzo in Lucina @ultimoranet x.com
