La campagna per il referendum sulla giustizia entra nel vivo e diventa sempre più incerta. La sinistra spinge compatta per il Sì, mentre tra i detrattori si trovano anche figure che definisce “Mr. Magoo del riformismo”, incapaci di vedere le conseguenze delle loro proposte. In questo clima, alcuni si preparano a non votare affatto, stanchi di scelte tra due opzioni che non sentono proprie. La partita resta aperta, mentre il paese si avvicina alle urne senza una posizione condivisa.

Come i lettori più assidui di questa newsletter già sanno, ho raggiunto da tempo, per quanto riguarda il referendum sulla giustizia, una posizione piuttosto neutra e direi anche distaccata, quasi una sorta di agnosticismo, che mi porterà a non andare a votare (non potendo ottenere la sconfitta di entrambe le squadre in campo: orbaniani per il Sì e mozzorecchi per il No). Confesso tuttavia di nutrire una profonda irritazione per le iniziative della cosiddetta sinistra per il Sì. Parlo di quel gruppo di politici e intellettuali, minoritario ma sempre attivissimo, composto di personalità di rara cultura e preparazione, non solo rispetto ai modesti standard attuali, che da oltre trent’anni (in qualche caso da oltre cinquanta) si battono per riforme istituzionali e modifiche della legge elettorale in senso maggioritario e più o meno (para, proto, pseudo) presidenzialista. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - I referendum, la sinistra per il Sì e i Mr. Magoo del riformismo

Approfondimenti su referendum giustizia

Il referendum sulla riforma istituzionale ha visto la partecipazione attiva della sinistra, che si presenta con una posizione chiara e definita.

In vista del referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo, si discute delle possibili conseguenze politiche in caso di esito favorevole o sfavorevole.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su referendum giustizia

Argomenti discussi: Il governo ha bocciato il voto dei fuorisede al referendum sulla giustizia; L'analisi di Meloni sul referendum Giustizia: la sinistra cerca il blitz ma tra i loro elettori tanti voteranno per il Sì; Referendum, tra gli elettori di sinistra cresce la voglia di Sì; Direzione Ungheria | I referendum, la sinistra per il Sì e i Mr. Magoo del riformismo.

Referendum sulla Giustizia, da FdI e Lega a Pd e M5S: le posizioni dei partiti, cosa voteranno i leaderA 50 giorni dal referendum sulla Giustizia del 22 e 23 marzo, i partiti hanno deciso cosa votare. Da Meloni a Schlein, chi è per il Sì e chi per il No ... virgilio.it

Giustizia e referendum: la gravità delle destre nel vuoto della sinistraIl referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo avanza con la precisione di un’eclissi, descrivendo la parabola di un corpo lanciato nel vuoto. Senza una massa alternativa capace di deviarne la (...) ... agoravox.it

Sul referendum servono argomenti, non slogan. Ne discutiamo sabato 7 febbraio alle 17.45, a Ortona (Sala Eden) con Antonio Di Pietro, in un confronto pubblico e trasparente. - facebook.com facebook