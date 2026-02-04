Roberto Vannacci lascia la Lega dopo quasi nove mesi da vicesegretario. Si prepara a entrare in politica con il nuovo movimento Futuro Nazionale, che ha già depositato il marchio e pubblicato il manifesto sui social. L’ex ufficiale si allontana dalla sua vecchia carica e annuncia il suo nuovo percorso.

Dopo quasi nove mesi da vicesegretario della Lega, Roberto Vannacci ha detto addio a via Bellerio e si prepara alla discesa in campo con Futuro Nazionale, il movimento politico di cui ha prima depositato il marchio ( non senza polemiche ) e poi anche il manifesto, presentato sui social. L’obiettivo dichiarato dell’ex generale è costruire «una destra diversa, non moderata e vitale», perché «innamorata della vita e protesa verso il futuro», capace di rappresentare gli «italiani stufi di braccia basse e dialettica timida». “ Vitale ” è l’acronimo usato per illustrare i sei punti del manifesto di Futuro Nazionale, con un paragrafo per ogni lettera: V di virtù, I di identità, T di tradizioni, A di amore, L di libertà, E di eccellenza e entusiasmo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - I punti del manifesto di Futuro Nazionale di Vannacci

