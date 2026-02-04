I pronostici di mercoledì 4 febbraio | Coppa Italia League Cup Coppa del Re e non solo

Mercoledì 4 febbraio, il calcio internazionale si accende con diverse coppe europee. In Italia, l’Inter punta a conquistare la Coppa Italia, obiettivo stagionale che non vuole perdere. La squadra nerazzurra ha già sollevato il trofeo nel 2023 e questa volta cerca di ripetersi contro la Fiorentina. Intanto, si giocano anche partite di League Cup, Coppa del Re, e altri tornei in Francia e Germania. Le sfide di oggi sono importanti per le squadre che vogliono avanzare e rafforzare le proprie ambizioni.

I pronostici di mercoledì 4 febbraio, ci sono partite di Coppa Italia, League Cup, Coppa del Re, Coppa di Francia e Coppa di Germania Tra gli obiettivi stagionali dell’ Inter c’è anche la Coppa Italia, trofeo che i nerazzurri hanno sollevato l’ultima volta nel 2023 a Roma dopo aver battuto in finale la Fiorentina. Se a maggio dovessero riuscire a ripetersi nella Capitale andrebbero in “doppia cifra”, visto che sarebbe il loro decimo trionfo nella manifestazione. Lautaro Martinez e compagni hanno esordito in quest’edizione lo scorso dicembre, asfaltando il Venezia, formazione che milita in Serie B: nonostante un undici composto quasi totalmente da riserve fu una partita senza storia, con i lagunari travolti 5-1 a San Siro. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Mercoledì 17 dicembre si disputano diverse competizioni internazionali e nazionali, tra cui la finale di Coppa Intercontinentale tra PSG e Flamengo, oltre a incontri di League Cup e Coppa del Re.

Martedì 3 febbraio si sono giocate molte partite in giro per l’Europa.

I pronostici di mercoledì 21 gennaio: Champions LeagueI pronostici di mercoledì 21 gennaio, ci sono le altre nove partite della penultima giornata della League Phase di Champions League ... ilveggente.it

I pronostici di mercoledì 28 gennaio: ultima giornata Champions LeagueI pronostici di mercoledì 28 gennaio, ci sono le diciotto partite dell'ultima giornata della League Phase di Champions League ... ilveggente.it

COPPA ITALIA ECCELLENZA, FASE NAZIONALE AL VIA L’11 FEBBRAIO JUVENTINA IN GIRONE CON LEVICO TERME E BORGORICCO CAMPETRA - facebook.com facebook

#Allegri risponde indirettamente a #Conte sulla polemica delle troppe partite: "Ho allenato 5 anni la #Juventus e abbiamo vinto 5 scudetti, 4 Coppa Italia, fatto 2 finali di #ChampionsLeague. Spero di avere l'anno prossimo di nuovo questi problemi di fare tante x.com