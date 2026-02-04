I programmi TV di oggi 4 febbraio 2026 | serie evento fiction e film

Oggi in TV c’è molto da seguire. Su Rai 1 va in scena “L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro”, un film che ripercorre le fasi della cattura del famoso boss. Su Canale 5, invece, va in onda “Una nuova vita”, una fiction che tiene incollati molti spettatori. E su Italia 1 si gioca la Coppa Italia, con le partite di calcio in diretta. La giornata televisiva promette spettacolo e suspense.

Guida ai programmi TV del 4 febbraio 2026: “L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro” su Rai 1, “Una nuova vita” su Canale 5, Coppa Italia su Italia 1. La prima serata del 4 febbraio 2026 offre su Rai 1 la serie evento dedicata alla cattura di Matteo Messina Denaro, un racconto che intreccia tensione investigativa e ricostruzione storica. Rai 2 punta invece su una commedia romantica internazionale, mentre Rai 3 affronta alcuni dei casi di cronaca più discussi con una nuova puntata di Chi l’ha visto?. Sul fronte Mediaset, Rete 4 ospita un’intervista politica di grande attualità, Canale 5 propone la sua nuova miniserie drammatica seguita dall’approfondimento geopolitico di Federico Rampini, e Italia 1 accende la serata con la Coppa Italia. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

