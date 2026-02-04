Il Sorrento ha messo sotto contratto due fratelli portati alla corte dei rossoneri, che sono anche i fratelli di Manolo Portanova. La notizia arriva mentre il club campano cerca di rafforzare la squadra in vista delle prossime partite di Serie C. Nessuna ufficialità sui nomi, ma la presenza dei Portanova nel mirino è ormai certa.

Doppia operazione all’insegna dello stesso cognome per il Sorrento, club campano del girone C di Serie C: i rossoneri hanno appena accolto due fratelli di Manolo Portanova. Si tratta di Denis e di Josè Maria; il primo è un difensore centrale del 2001, che lunedì ha raggiunto i campani dopo la chiusura del rapporto con la Virtus Entella. In Liguria aveva giocato poco, con 251 minuti in sette gettoni in Serie B. Il secondo, invece, è un giovane portiere che militava proprio nella Reggiana: classe 2009, passa dalle giovanili granata a quella del Sorrento, dove farà la spola tra la formazione Primavera e la prima squadra (a novembre compirà 17 anni). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - I Portanova al Sorrento. Ma si tratta dei fratelli

