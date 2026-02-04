I numeri del Tribunale Boom di procedimenti per infortuni sul lavoro e truffe di ogni genere
Da giugno, il Tribunale di Lucca ha finalmente riempito le sue aule con due nuovi giudici di prima nomina, Carolina Buzio e Noemi Comito. Da allora, si registrano un aumento nei procedimenti per infortuni sul lavoro e truffe di ogni genere. Il bilancio dei primi mesi mostra come il numero di cause sia cresciuto rispetto al passato, con più processi che arrivano in tribunale e una maggiore attività giudiziaria.
"A partire da giugno, con l’arrivo degli ultimi due giudici di prima nomina, la dottoressa Carolina Buzio e la dottoressa Noemi Comito, il Tribunale di Lucca sarà praticamente a pieno organico sia al civile che al penale". E’ l’annuncio del presidente Gerardo Boragine. Una positiva eccezione, dunque, nel travagliato panorama degli uffici giudiziari. E la “macchina“ della giustizia qui sembra funzionare a dovere. La recente apertura ufficiale dell’anno giudiziario è stata l’occasione per tracciare un bilancio i termini numerici anche per quanto riguarda il Tribunale di Lucca. All’ufficio Gip nell’ultimo anno preso in esame si è registrato lo stesso numero di sopravvenienze (nuovi procedimenti) per quanto riguarda “soggetti noti“, mentre si è avuto un calo per i fascicoli a carico di “ignoti“ destinati peraltro ad archiviazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
