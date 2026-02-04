Da giugno, il Tribunale di Lucca ha finalmente riempito le sue aule con due nuovi giudici di prima nomina, Carolina Buzio e Noemi Comito. Da allora, si registrano un aumento nei procedimenti per infortuni sul lavoro e truffe di ogni genere. Il bilancio dei primi mesi mostra come il numero di cause sia cresciuto rispetto al passato, con più processi che arrivano in tribunale e una maggiore attività giudiziaria.

"A partire da giugno, con l’arrivo degli ultimi due giudici di prima nomina, la dottoressa Carolina Buzio e la dottoressa Noemi Comito, il Tribunale di Lucca sarà praticamente a pieno organico sia al civile che al penale". E’ l’annuncio del presidente Gerardo Boragine. Una positiva eccezione, dunque, nel travagliato panorama degli uffici giudiziari. E la “macchina“ della giustizia qui sembra funzionare a dovere. La recente apertura ufficiale dell’anno giudiziario è stata l’occasione per tracciare un bilancio i termini numerici anche per quanto riguarda il Tribunale di Lucca. All’ufficio Gip nell’ultimo anno preso in esame si è registrato lo stesso numero di sopravvenienze (nuovi procedimenti) per quanto riguarda “soggetti noti“, mentre si è avuto un calo per i fascicoli a carico di “ignoti“ destinati peraltro ad archiviazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I numeri del Tribunale. Boom di procedimenti per infortuni sul lavoro e truffe di ogni genere

Approfondimenti su Lucca Tribunale

In Campania si registra un incremento significativo dei procedimenti penali legati ai reati ambientali, con il Tribunale di Vallo della Lucania che evidenzia un vero e proprio boom in questo ambito.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Lucca Tribunale

Argomenti discussi: Tribunale: i numeri dei procedimenti civili del 2025. Zero arretrato nelle pendenze in ambito civile e ordinario; I numeri del Tribunale. Boom di procedimenti per infortuni sul lavoro e truffe di ogni genere; La relazione Nordio 2026 e lo stato della giustizia digitale; Ancona, il tribunale dei minori è allo stremo. Lettera a Nordio: Servono rinforzi.

Tribunale, carichi record. Ma i tempi sono dimezzatiNonostante la pressione sugli organici, la durata media dei processi scende a 172 giorni. L’appello al ministero sulla carenza di personale. msn.com

Tribunale ecclesiastico calabro, più decisioni e meno cause: dati e casi dalla provincia di CosenzaAnno giudiziario aperto con i numeri sulle nullità matrimoniali: San Marco Argentano-Scalea, Cassano e Rossano tra le diocesi coinvolte ... cosenzachannel.it

Uscendo dal tribunale, Fabrizio Corona rivendica numeri importanti, “60-70 milioni” di interazioni, più di un partito politico”. - facebook.com facebook