I Newell’s Old Boys tentano di riportare la stella argentina nel club per ragazzi

I Newell’s Old Boys hanno deciso di fare sul serio: vogliono riportare Lionel Messi nel club dove è cresciuto. La squadra argentina ha presentato un piano concreto, con l’obiettivo di convincere il campione a tornare a vestire la maglia del club di Rosario. La notizia ha fatto subito il giro del paese e crea grande entusiasmo tra i tifosi. Ora si attende solo una risposta da Messi, che potrebbe cambiare ancora una volta le sorti del calcio argentino.

2026-02-04 12:27:00 Giorni caldissimi in redazione! I Newell’s Old Boys hanno lanciato un piano ambizioso per riportare Lionel Messi nel club della sua infanzia. Messi è nato a Rosario e ha giocato per il Newell’s da giovane prima di trasferirsi al Barcellona all’età di 13 anni, dove la sua carriera è decollata. Ha parlato in più occasioni di voler tornare ma, ora che ha 38 anni, sembra meno probabile, soprattutto perché ha recentemente firmato un contratto con l’Inter Miami che lo lega al club della Major League Soccer fino alla fine della stagione 2028. Ma il vicepresidente del Newell, Juan Manuel Medina, ha espresso ai giornalisti il??suo desiderio di rivedere l’otto volte vincitore del Pallone d’Oro con la maglia rossonera del club – e ha rivelato che un’iniziativa più ampia è già in corso. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Approfondimenti su Newells Old Boys

#Messi-Newell's-Old-Boys || Lionel Messi potrebbe tornare in Argentina alla fine della sua carriera.

Il Bologna esplora nuove opportunità di mercato e si concentra sul talento argentino Valentino Acuña, centrocampista classe 2006 del Newell’s Old Boys.

Ultime notizie su Newells Old Boys

Newell’s Old Boys dream of Lionel Messi’s return to ArgentinaROME (ITALPRESS) – Lionel Messi could return to his childhood team. This is the desire of Argentine club Newell’s Old Boys, where the 38-year-old South American star played from the ages of 7 to 13. ... italpress.com

Messi può chiudere la carriera in Argentina: il piano del Newell’s Old Boys non è solo un sognoIl Newell’s Old Boys lavora a un progetto di lungo periodo per riportare Lionel Messi in Argentina nel 2027. Al momento non c’è nulla di definito, ma i contatti esistono e il sogno del club di Rosario ... fanpage.it

considerato che in pochi l'hanno rilanciata, provo a fare un po' di pubblicità a @daniele_14993 che ha tirato fuori la notizia del giorno (di ieri) tuttomercatoweb.com/serie-a/leo-me… Messi ha un accordo per tornare al Newell's Old Boys nel 2027. Notizia confer x.com

Leo Messi torna a casa Da molto tempo ci si chiede se l’asso argentino possa rientrare lì dove tutto è cominciato, al Newell’s Old Boys. Il problema principale in questi anni è stato soprattutto quello legato alla sicurezza da garantire al giocatore ed alla sua fa - facebook.com facebook