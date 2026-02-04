I Moretti vogliono bloccare il sito con le testimonianze sulla strage di Crans

I coniugi Moretti vogliono bloccare un sito che pubblica testimonianze sulla strage di Crans. La loro richiesta ha incontrato la fermezza della Procura, che si oppone e ribadisce che solo le autorità penali possono gestire le prove. La disputa si infiamma, mentre si continua a discutere sul ruolo delle segnalazioni e sulla libertà di informazione.

Per l'avvocato dei coniugi solamente le autorità penali possono «amministrare» le prove. La Procura si oppone: sì a segnalazioni. Altra battuta d'arresto per i coniugi Moretti e per la strategia difensiva a dir poco aggressiva che stanno portando avanti da settimane. Dopo aver cercato di scaricare le responsabilità della tragedia sullo staff, sui camerieri e sull'amministrazione comunale, i proprietari de Le Constellation avevano deciso di dare battaglia anche al sito creato da Romain Jordan, avvocato di molte famiglie delle vittime. Una piattaforma per la raccolta di testimonianze e documenti considerata «pericolosa» dai due imprenditori che fino all'ultimo hanno cercato di oscurare.

