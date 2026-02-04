I migranti dispersi durante il ciclone Harry
Questa mattina Mediterranea ha annunciato che almeno mille migranti sono scomparsi nel Mediterraneo durante il passaggio del ciclone Harry. Le autorità italiane e internazionali ancora non confermano i numeri e non forniscono aggiornamenti ufficiali sulla sorte di queste persone. La situazione resta molto tesa e preoccupante, mentre le ricerche continuano senza sosta.
Il 2 febbraio l’organizzazione non governativa Mediterranea, attiva nel soccorso in mare, ha denunciato almeno mille dispersi nel Mediterraneo tra il 14 e il 21 gennaio 2026 di cui le autorità italiane e internazionali non danno conferma. La denuncia si basa sulle testimonianze raccolte dagli attivisti di Refugees in Libya in Tunisia e dalle famiglie delle persone che non danno notizie da giorni. Per il momento non è stato possibile verificare queste testimonianze in modo indipendente. L’allerta dava anche i dettagli delle partenze per quanto riguarda sia il numero di persone presenti in ogni barca sia il giorno in cui erano salpate, nonostante il maltempo. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Durante il passaggio del ciclone Harry, una imbarcazione partita da Sfax ha subito un grave incidente nel Mediterraneo, causando almeno cinquanta morti e 380 dispersi.
Dopo il passaggio del ciclone Harry nel Mediterraneo centrale, le ricerche dei dispersi continuano senza sosta.
Strage di migranti durante il ciclone Harry: Mille persone disperse nel Mediterraneo centraleDecine di imbarcazioni partite dalla Tunisia sono scomparse tra le onde con centinaia di migranti a bordo. Le autorità europee hanno mappato 380 dispersi, ma il numero supera le 1000 persone secondo ... fanpage.it
Strage di migranti nel Mediterraneo: oltre mille morti durante il ciclone Harry. Il racconto di un superstite: «La barca si è capovolta, non trovo più la mia famiglia»Una serie di naufragi nel Mediterraneo centrale, durante il ciclone Harry, potrebbe aver causato oltre mille morti tra i migranti partiti da Tunisia e Libia. Le testimonianze dei superstiti e l’allarm ... vanityfair.it
Nel gennaio 2026, il ciclone Harry ha devastato il Mediterraneo centrale, causando una strage invisibile di migranti: tra 380 e 1.000 dispersi, tra cui molti bambini, in naufragi di barconi precari partiti da Tunisia verso Lampedusa. I trafficanti hanno forzato le par
Dopo la strage nel ciclone #Harry, sulla situazione delle persone migranti in #Tunisia, leggi qui il nostro comunicato
