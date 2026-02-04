I migranti dispersi durante il ciclone Harry

Questa mattina Mediterranea ha annunciato che almeno mille migranti sono scomparsi nel Mediterraneo durante il passaggio del ciclone Harry. Le autorità italiane e internazionali ancora non confermano i numeri e non forniscono aggiornamenti ufficiali sulla sorte di queste persone. La situazione resta molto tesa e preoccupante, mentre le ricerche continuano senza sosta.

Il 2 febbraio l’organizzazione non governativa Mediterranea, attiva nel soccorso in mare, ha denunciato almeno mille dispersi nel Mediterraneo tra il 14 e il 21 gennaio 2026 di cui le autorità italiane e internazionali non danno conferma. La denuncia si basa sulle testimonianze raccolte dagli attivisti di Refugees in Libya in Tunisia e dalle famiglie delle persone che non danno notizie da giorni. Per il momento non è stato possibile verificare queste testimonianze in modo indipendente. L’allerta dava anche i dettagli delle partenze per quanto riguarda sia il numero di persone presenti in ogni barca sia il giorno in cui erano salpate, nonostante il maltempo. 🔗 Leggi su Internazionale.it

