i migliori svincolati ancora disponibili

Dopo il mercato di gennaio, la lista dei migliori svincolati ancora disponibili è lunga e difficile da ignorare. Molti giocatori rimasti senza contratto cercano ancora una squadra, mentre le società valutano le ultime opportunità di rafforzarsi. Le ultime settimane sono state un susseguirsi di trattative e sorprese, ma ora si capisce che per alcuni il sogno potrebbe ancora avversarsi.

Guardare la lista degli svincolati dopo il mercato di gennaio è come cenare in un buon ristorante e uscirne con la fame, per poi andare a cercare del cibo spazzatura nel cuore della notte. Un errore che abbiamo fatto tutti almeno una volta nella vita e di cui, dopotutto, non ci pentiamo davvero. E allora perché non dovrebbero farlo i direttori sportivi? Di seguito una lista non esaustiva di svincolati disponibili, per placare la fame di completezza delle rose di Serie A (o forse no). SVINCOLATI CHE VI POTREBBERO ESSERE ANCORA BUONI - RAHEEM STERLING Nell’estate del 2022 Sterling passa dal City al Chelsea e mette la firma su un contratto da 17 milioni di sterline all’anno: è il primo grande acquisto dell’era Todd Boehly. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

La lista degli svincolati che potrebbero ancora fare la differenza in Champions e in Serie A si fa sempre più interessante.

