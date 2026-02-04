I letti la mensa e quelle scritte nei bagni | il tour del Villaggio

Questa mattina, alcuni studenti hanno visitato il nuovo Villaggio, un posto pensato sia per i campioni di oggi sia per i futuri studenti. Durante il tour, hanno visto i letti, la mensa e anche le scritte sui muri dei bagni, tutte pensate per motivare e ispirare chi ci passa. Un ambiente che punta a essere più di un semplice spazio, un luogo che vuole dare energia a chi lo vive.

Un luogo pensato per accogliere campioni oggi e studenti domani, dove muri e corridoi saranno attraversati da parole capaci di motivare e ispirare. È questo il cuore del villaggio olimpico delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Scopriamolo insieme.

