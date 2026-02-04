I ladri non risparmiano il centro per disabili

I ladri sono entrati nel centro per disabili di Osimo e hanno rubato qualcosa, anche se il valore economico non è molto alto. Ma quello che lascia dietro di sé è un segno più pesante: danni materiali e il senso di violazione per le persone che usano quel servizio. La polizia sta indagando, mentre i volontari cercano di riparare ai danni e rassicurare chi si sente ora più fragile.

E’ un furto da poco a livello economico ma i malviventi hanno lasciato una scia di danni e una ferita nel cuore di chi frequenta quel centro a Osimo. Nella notte tra giovedì e venerdì scorsa ignoti sono entrati nelle sale del Servizio Sollievo Ats 13, che offre percorsi di inclusione sociale, lavorativa e supporto psicologico a persone con disagio psichico e alle loro famiglie, e dell’ associazione del Buon Umore (che supporta persone con disabilità mentale) rovistando negli armadi, nei cassetti e nelle stanze. "E’ successo un fatto spregevole che ci è capitato per la prima volta in questi 23 anni di servizio (speriamo anche l’ultima). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I ladri non risparmiano il centro per disabili Approfondimenti su Osimo Centro I ladri non risparmiano neppure la casa del comandante Giovedì sera, i ladri sono entrati nella casa di Silvia Zaghi, comandante della Polizia locale di Codevigo. Milano, il centro per disabili "Anfossi" trasloca: i genitori... Milano annuncia il trasferimento del centro per disabili Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Osimo Centro Argomenti discussi: I ladri non risparmiano neppure la casa del comandante; Dalle scuole al cimitero: la banda delle merendine non risparmia nemmeno i defunti; Riportate a casa Poldo Mario: l'appello ai ladri per l'alano di ceramica che faceva sorridere Ravenna; Mugnano, ladri di insalata all'alba: ignoti portano via una cassa da un negozio di alimentari. I ladri non risparmiano neppure la casa del comandanteGiovedì 29 gennaio a Vigodarzere i malviventi hanno fatto irruzione nell'abitazione di Silvia Zaghi a capo della Polizia Locale di Codevigo. Il bottino ammonta a qualche migliaio di euro di gioielli. padovaoggi.it I ladri di biciclette non risparmiano nemmeno il ciclobox dello ZuffoLa vicenda è finita al centro di un'interrogazione di Fratelli d'Italia rivolta all'amministrazione. Lo sfogo di Demattè: Gli utenti pagano e la porta resta aperta? Dov'è la sicurezza? ... trentotoday.it OPERAZIONE DEI #CARABINIERI: ARRESTATA #BANDA DI TRE #LADRI D'APPARTAMENTO, DUE UOMINI E UNA DONNA DI ORIGINE EST EUROPEA. GLI UOMINI SONO INCENSURATI MENTRE LA DONNA HA PRECEDENTI SPECIFICI Nel corso della - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.