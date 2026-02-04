I fiumi tornano a ingrossarsi scatta l' allerta meteo

Le piogge intense degli ultimi giorni hanno fatto salire nuovamente i livelli dei fiumi in Emilia-Romagna. Le autorità hanno emesso un’allerta, preoccupate per possibili piene e rischi di valanghe. Le squadre di soccorso sono in allerta e monitorano la situazione in diverse zone. La zona resta sotto stretta sorveglianza mentre le condizioni meteo non migliorano.

Dopo la pioggia di questi giorni in Emilia Romagna torna l'allerta per le piene dei fiumi e il rischio valanghe. Per la giornata di domani, giovedì 5 febbraio, "non sono previsti fenomeni meteorologici significativi ai fini dell'allertamento, si legge nel bollettino emesso dalla Protezione Civile.

