I film? Si guardano a mollo in piscina | al via la nuova stagione di CineTerme

Venerdì 6 febbraio si apre ufficialmente la nuova stagione di CineTerme, il festival che combina il cinema con il relax delle terme. Le persone si immergono in piscina per guardare film, un modo diverso e originale di vivere l’esperienza cinematografica. La manifestazione torna con entusiasmo, offrendo un’occasione per chi cerca un modo innovativo di trascorrere il tempo.

Inizia venerdì 6 febbraio la nuova stagione di CineTerme, il format che unisce la magia del cinema all’esperienza rigenerante delle terme. Il progetto nasce dall’incontro tra Piattaforma Lago, Lago Film Fest, Hotel Terme Millepini e Y-40® The Deep Joy e inaugura il 2026 con una nuova serata a.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

L'unico cinema acquatico d'Italia: torna CineTerme e il pubblico torna in acqua. ULTIMI POSTI per venerdì 6 febbraio CineTerme: i migliori film di Lago Film Fest da guardare immersi nelle calde acque termali dell'hotel Millepini di Montegrotto - facebook.com facebook