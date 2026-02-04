Questa volta i Death Riders fanno parlare di sé per motivi diversi rispetto al wrestling. Non si tratta di uno spettacolo, ma di una serie di azioni concrete che hanno portato all’arresto di alcuni membri del gruppo. Le forze dell’ordine hanno eseguito un’operazione nelle ultime ore, portando via diverse persone coinvolte in attività illegali. La notizia ha fatto rapidamente il giro della città, lasciando molti a chiedersi cosa ci sia dietro a questa vicenda.

Ricordi il primo istante in cui hai visto uno show di wrestling? Io sì. Era un piccolo evento WWF che andava in onda in tv, e non c’era nessun dubbio su chi fossero i buoni e chi i cattivi. Era il 1990. Altri tempi, si direbbe. Però da quel punto in avanti, i valori narrativi espressi su un ring sono cambiati parecchio. Pensiamo solo alla rivoluzione che la ECW hanno donato al wrestling, mescolando i piani e dando alle future compagnie spunti di scrittura. Questo preambolo per tornare al titolo del pezzo: i Death Riders non sono face. È il grande equivoco che sta nascendo fra i fan italiani, che faticano ancora a uscire dal dualismo classico faceheel. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - I Death Riders non sono face

