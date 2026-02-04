i controlli dopo crans chiuso un circolo privato

Le autorità hanno chiuso un circolo privato dopo i controlli effettuati in seguito alle segnalazioni. Durante le verifiche sono emerse gravi carenze sulla sicurezza e molte irregolarità amministrative. La decisione arriva dopo un’accurata ispezione da parte delle forze dell’ordine, che hanno riscontrato problemi rilevanti in più ambiti. La comunità locale si chiede ora quali misure verranno prese per evitare che simili situazioni si ripetano.

Gravi carenze sul fronte della sicurezza e irregolarità amministrative diffuse. Per questi motivi l’Art.24, circolo privato in via Enrico Mattei, è il primo locale a chiudere dopo il potenziamento dei controlli su discoteche e club privati disposto dal Viminale in seguito alla tragedia di Crans-Montana, la notte di Capodanno. Il locale rimarrà chiuso per 15 giorni su disposizione del questore Gaetano Bonaccorso. L’intervento rientra in una strategia più ampia di controlli programmati sul territorio bolognese, mirata a contrastare situazioni di illegalità e a garantire che locali, circoli e attività ricreative rispettino le regole minime di sicurezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

