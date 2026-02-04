I cani fiutano la droga nelle piazze del centro | trovati hashish e marijuana 3 persone segnalate

Tre persone sono state segnalate alla Prefettura per uso di droga dopo che i cani antidroga hanno fiutato sostanze stupefacenti nelle piazze del centro. Durante i controlli, sono state trovate diverse dosi di hashish e marijuana, che sono state sequestrate. I cani hanno aiutato le forze dell’ordine a individuare i sospetti e le sostanze illegali nascoste tra la gente. Ora si indaga per capire chi siano i soggetti coinvolti e se ci siano collegamenti con altri traffici.

Tre persone segnalate alla Prefettura per consumo di droga e diverse dosi di hashish e marijuana sequestrate. È il bilancio di un servizio straordinario di controllo del territorio effettuato dai carabinieri della Compagnia di Agrigento, con il supporto delle unità cinofile del Nucleo di Palermo, nel cuore della città. L'operazione ha interessato le principali aree del centro cittadino: via Atenea, piazza Ravanusella, piazza Marconi, via Gioeni, via Plebis Rea e piazzale Aldo Moro, zone caratterizzate da un'elevata presenza di persone e attività. Proprio qui i cani antidroga Vero e Conan hanno eseguito controlli mirati nelle aree verdi e negli spazi comuni, consentendo il rinvenimento delle sostanze stupefacenti.

