I Cani riprendono il loro tour estivo. Dopo il successo dello scorso autunno, quando tutte le date nei club sono andate sold out, il gruppo torna in scena dal 5 luglio. Questa volta, suoneranno nei festival e in alcune delle location più prestigiose dell’estate italiana, portando la loro musica davanti a un pubblico più ampio.

I Cani ph. Giuseppe Maffia ROMA – Dopo il successo del tour autunnale nei club (tutto sold out), i cani tornano in tour dal 5 luglio per una serie di concerti nei festival e nelle location più prestigiose dell’estate italiana. Biglietti in vendita da oggi alle ore 10 su https:dnaconcerti.comartistii-cani. Dopo il ritorno discografico del 2025 e un tour che ha fatto registrare ben 17 sold out, ogni live de I Cani si conferma in grado di attirare l’attenzione del pubblico e della critica. I Cani sono tornati a sorpresa lo scorso anno con l’album “Post mortem”, disponibile su tutte le piattaforme digitali, a nove anni di distanza da “Aurora”, il precedente lavoro. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - I Cani dal 5 luglio di nuovo in tour nei festival e nelle location più prestigiose dell’estate italiana

Approfondimenti su I Cani roma

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su I Cani roma

Argomenti discussi: I cani: dal 5 luglio di nuovo in tour nei festival - MEI; i Cani: dal 5 luglio di nuovo in tour tra festival e location prestigiose; I CANI: di nuovo in tour a partire da luglio; Sexto 'Nplugged 2026: Apparat e I Cani i nuovi headliner.

I CANI: dal 5 luglio di nuovo in tour nei festival e nelle location più prestigiose dell’estate italianaDopo il successo del tour autunnale nei club (tutto sold out), i cani tornano in tour dal 5 luglio per una serie di concerti nei festival e nelle location più prestigiose dell’estate italiana. I CANI ... rockon.it

i cani annunciano nuovi live per l’estate 2026Dopo il tutto esaurito per il tour invernale nei club, i cani annunciano nuovi concerti per l'estate 2026: tutte le date. spettakolo.it

i cani tornano live, dopo un tour nei club tutto sold out. in collaborazione con MiAmi, i cani a Parco della Musica di Milano MARTEDI 21 LUGLIO 2026 PARCO MUSICA MILANO - VIA ENZO JANNACCI (SEGRATE) Biglietti disponibili su Dice #parcomu - facebook.com facebook

i cani - Dal 5 luglio al via il tour estivo 2026. Ecco il calendario dei concerti live #ICani x.com