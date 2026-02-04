I cacciatori uccisi nel bosco funerali in piazza per i fratelli Pino e nuovi accertamenti all’indagato del triplice omicidio

Questa mattina a San Pier Niceto si sono svolti i funerali dei fratelli Pino, uccisi in un agguato nel bosco di Montagnareale. La piazza si è riempita di cittadini e amici, che hanno voluto dare l’ultimo saluto a Devis e Giuseppe, di 26 e 44 anni. La comunità si stringe intorno alle famiglie, mentre le indagini sull’indagato continuano a fare passi avanti.

San Pier Niceto si fermerà venerdì prossimo per salutare Devis e Giuseppe Pino, fratelli di 26 e 44 anni, strappati troppo presto alla vita nel bosco di Montagnareale. Il cuore del paese, piazza Roma, diventerà per poche ore un luogo di raccoglimento e memoria: la chiesa dei Testimoni di Geova di.

