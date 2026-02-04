i big di sanremo al quirinale a la pennicanza la chiamata del presidente

Questa mattina i big di Sanremo sono stati invitati al Quirinale per un incontro con il Presidente della Repubblica. La visita ha attirato l’attenzione di molti fan e giornalisti, che hanno seguito la scena da vicino. Nel frattempo, su Rai Radio2, continua “La Pennicanza” con Fiorello e Fabrizio Biggio, il programma che accompagna gli ascoltatori dal lunedì al venerdì alle 13:45.

Nuovo appuntamento con “ La Pennicanza ”, il programma di Fiorello e Fabrizio Biggio, in onda dal lunedì al venerdì alle 13:45 su Rai Radio2, su RaiPlay e sul canale 202 del digitale terrestre. Anche nella puntata di oggi spazio a improvvisazione, attualità e comicità, con uno show ricco di telefonate surreali e racconti personali.. La puntata si apre, come di consueto, con la cronaca siciliana: “Noi i riflettori non li spegniamo”. Fiorello cita la prima pagina del quotidiano La Sicilia: “Niscemi, 880 case nella zona rossa. 201 da demolire”. E commenta: “Pare che l’idea del sindaco di Taormina di dare le case sfitte a chi non ne ha più una sia stata presa in considerazione”. 🔗 Leggi su 361magazine.com

Fiorello e Fabrizio Biggio non si risparmiano e commentano con ironia l’annuncio di Carlo Conti sui Big di Sanremo al Quirinale.

