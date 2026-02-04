Hoverfly premiata come miglior servizio elicotteri di lusso

Hoverfly ha ottenuto il premio come miglior servizio di elicotteri di lusso in Italia. La compagnia si è aggiudicata il Luxury Lifestyle Award 2025 come Best Luxury Helicopter Service, un riconoscimento internazionale che premia l’eccellenza e l’innovazione nel settore.

Hoverfly vince il Luxury Lifestyle Award 2025 come Best Luxury Helicopter Service in Italy, riconoscimento internazionale per eccellenza e innovazione. Hoverfly conquista un nuovo prestigioso traguardo nel panorama dell'aviazione privata: l'azienda fondata da Saturnino De Cecco è stata insignita del Luxury Lifestyle Award 2025 come Best Luxury Helicopter Service in Italy. Il riconoscimento arriva dal Luxury Lifestyle Awards, realtà internazionale che da quasi vent'anni seleziona e celebra le eccellenze mondiali del settore premium, scegliendo ogni anno solo 100 aziende tra oltre 5.000 marchi valutati.

