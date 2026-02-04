Hospice San Martino c' è il permesso per costruire | lavori al via entro un anno

La Fondazione Hospice Area Nord San Martino può finalmente iniziare i lavori per il nuovo Hospice a San Possidonio. Dopo mesi di attese, il Comune ha rilasciato il permesso di costruire, e i lavori partiranno entro un anno. Ora si deve solo aspettare il via ufficiale, ma l’obiettivo è di vedere i cantieri partire presto.

La Fondazione Hospice Area Nord San Martino ETS annuncia con grande soddisfazione il raggiungimento di un traguardo fondamentale per la realizzazione del nuovo Hospice San Martino: il Comune di San Possidonio ha ufficialmente rilasciato il Permesso di Costruire, atto che consente il passaggio.

