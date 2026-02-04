Hospice San Martino c' è il permesso per costruire | lavori al via entro un anno

Da modenatoday.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fondazione Hospice Area Nord San Martino può finalmente iniziare i lavori per il nuovo Hospice a San Possidonio. Dopo mesi di attese, il Comune ha rilasciato il permesso di costruire, e i lavori partiranno entro un anno. Ora si deve solo aspettare il via ufficiale, ma l’obiettivo è di vedere i cantieri partire presto.

La Fondazione Hospice Area Nord San Martino ETS annuncia con grande soddisfazione il raggiungimento di un traguardo fondamentale per la realizzazione del nuovo Hospice San Martino: il Comune di San Possidonio ha ufficialmente rilasciato il Permesso di Costruire, atto che consente il passaggio.🔗 Leggi su Modenatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Hospice San Martino

Comune nega il permesso a costruire, 'sì' del Tar al Centro Riabilitativo

Lavori ultimati, riapre al traffico il rinnovato ponte di San Martino Secchia

Domani, il ponte di San Martino Secchia riapre al traffico dopo i lavori di miglioramento.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Hospice San Martino

Argomenti discussi: Hospice, altro passo avanti. Via libera alla costruzione; Hospice San Martino a San Possidonio, ottenuto il permesso di costruire; L'Hospice San Martino ha ottenuto il ''permesso di costruire''; L’Hospice rimane senza psicologo: È fondamentale per la struttura. Ricadute negative sui cittadini.

hospice san martino cBarnini porta in Consiglio regionale il caso dell'Hospice di Empoli senza supporto psicologicoLa vicenda della riduzione delle figure di supporto psicologico all’interno dell’Hospice San Martino di Empoli, avvenuta nel corso degli ultimi mesi ... gonews.it

Amici dell'Hospice Empoli: Struttura rimasta senza psicologo. È fondamentaleCome associazione nata per sostenere le cure palliative e l'Hospice San Martino, la struttura semiresidenziale di cure palliative gestita dall'Asl ... gonews.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.